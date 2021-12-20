В Совфеде призвали пересмотреть подходы к предоставлению квартир за госсчет

00:15 Автор: Валерий Филоненко

В 2022 году Минстрой намерен сформировать Единый реестр россиян, которым государство обязано помочь с улучшением жилищных условий. Следующим шагом должно стать создание большой цифровой платформы по учёту таких граждан. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Объём накопленных государственных обязательств сегодня можно посчитать достаточно условно, поскольку большое количество действующих федеральных, региональных и муниципальных программ реализуются независимо друг от друга. При этом потребность в их финансировании определяется по каждой программе отдельно, отметил сенатор.

Вместе с тем на начало текущего года, Минстрой сообщал о 853,8 тысячи семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилье. Особую тревогу вызывают невысокие темпы предоставления жилья детям-сиротам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, сказал Шевченко.

Также, по словам сенатора, требует пристального внимания тема обеспечения жильём реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей и гетто.

Когда государство обеспечит жильем нуждающихся

По словам Андрея Шевченко, требуемый объём финансирования на предоставление жилья возможно выделять только на основании полных и точных данных по накопленным и прогнозируемым федеральным, региональным и муниципальным обязательствам. Для решения этой задачи необходимо создать единый центр по сбору, обработке и актуализации всех необходимых данных.

«Таким центром может стать единый оператор всех жилищных программ, который будет вести единый реестр нуждающихся в жилье граждан, — уточнил сенатор. — Он же будет учитывать представленную государственную поддержку, проводить мониторинг соответствующих программ и мероприятий. Также Центр займется расчетом необходимого объёма финансирования этих полномочий, и конечно, будет оказывать информационную поддержку всего запланированного комплекса мер».

В настоящее время функции оператора по жилищному обеспечению граждан переданы «Объединённой дирекции» Минстроя, напомнил Шевченко. Ведомство занимается мониторингом госпрограммы, ведёт учёт выданных и оплаченных государственных жилищных сертификатов.

В Совфеде призвали ускорить создание единого оператора жилищных программ

По информации Минстроя, в 2022 году планируется создать Единый реестр граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства. А следующим шагом должно стать создание новой цифровой платформы по учету таких граждан. Она будет взаимодействовать с существующими информационными ресурсами — Единой государственной информационной системой социального обеспечения, Единым госреестром недвижимости, ресурсами Федеральной налоговой службы.

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