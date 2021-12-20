В Таиланде сгорели 72 биткоин-майнера стоимостью $60 000
В начале декабря в таиландской провинции Чиангмай сгорела ферма для добычи биткоина, состоящая из 72 ASIC-майнеров. Об этом сообщают местные СМИ.
Пожар произошел ночью на втором этаже трехэтажного офисного здания.
Из-за того, что в соседних помещениях никого не оказалось, пожарные приехали на место происшествия слишком поздно.
Данные: Сhiangmaicitylife.com.
Среди возможных причин возгорания называют перегрев устройств и проблемы с проводкой.
По предварительной оценке, ущерб составил не менее $60 000. Реальная стоимость сгоревшего оборудования может оказаться гораздо выше.
Напомним, в августе украинская «Новая почта» утратила часть клиентских посылок в результате пожара. В качестве компенсации за сгоревший ASIC-майнер стоимостью $4000 компания предложила выплатить клиенту $7, согласно сумме, указанной им в накладной.