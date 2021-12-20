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В Таиланде сгорели 72 биткоин-майнера стоимостью $60 000

В Таиланде сгорели 72 биткоин-майнера стоимостью $60 000


В начале декабря в таиландской провинции Чиангмай сгорела ферма для добычи биткоина, состоящая из 72 ASIC-майнеров. Об этом сообщают местные СМИ.


Пожар произошел ночью на втором этаже трехэтажного офисного здания.


Из-за того, что в соседних помещениях никого не оказалось, пожарные приехали на место происшествия слишком поздно.


Данные: Сhiangmaicitylife.com.

Среди возможных причин возгорания называют перегрев устройств и проблемы с проводкой.


По предварительной оценке, ущерб составил не менее $60 000. Реальная стоимость сгоревшего оборудования может оказаться гораздо выше.


Напомним, в августе украинская «Новая почта» утратила часть клиентских посылок в результате пожара. В качестве компенсации за сгоревший ASIC-майнер стоимостью $4000 компания предложила выплатить клиенту $7, согласно сумме, указанной им в накладной.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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