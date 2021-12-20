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В «Точках роста» Белгородской области проводятся мастер-классы для педагогов

В «Точках роста» Белгородской области проводятся мастер-классы для педагогов

В центрах «Точка роста» Белгородской области проводятся мастер-классы для учителей естественно-научного профиля и педагогов дополнительного образования, сообщает пресс-служба Правительства Белгородской области. 

Семинары уже прошли в Белгородском, Вейделевском районах и Новооскольском городском округе.

В этом году 45 новых «Точек роста» открылись в сельских школах Белгородской области в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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