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В Уфе состоялся заключительный финал Национальной технологической олимпиады Junior

В Уфе состоялся заключительный финал Национальной технологической олимпиады Junior

В Уфе состоялся заключительный финал Национальной технологической олимпиады Junior для школьников 5–7-х классов, сообщает АНО «Россия – страна возможностей».

Олимпиада организована Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». В соревнованиях в Уфе приняли участие 94 школьника из 12 регионов страны. 

«Финал в Уфе завершил третий сезон Национальной технологической олимпиады Junior. Призерами и победителями заключительного финала стали 37 ребят. Мы еще раз убедились, что в нашей стране много увлеченных, талантливых школьников, которые хотят и могут осваивать передовые направления и находить нестандартные инженерные решения для актуальных проблем. Наша задача – дать им возможность проявить себя, попробовать свои силы в разных сферах применения высоких технологий», – сказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

«Финалы НТО Junior стали для нас уже традицией: в 2019 году в Уфе завершился первый сезон олимпиады, и именно здесь, в столице Башкортостана, заканчивается сезон 2021 года. Нас очень радует, что ребята проявляют такой интерес к современным технологиям и инженерии – с прошлого года количество башкирских школьников, участвующих в НТО Junior, выросло в три раза. Мы не планируем останавливаться и собираемся и дальше поддерживать всех, кому интересны командные инженерные соревнования», – отметил первый заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин.

Серия финалов НТО Junior началась 20 ноября и продолжалась в течение месяца. Соревнования заключительного этапа приняли восемь городов: Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Королев, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфа и Чебоксары.

# Общество

По материалам: edu.ru

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