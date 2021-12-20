В Волгограде прошел Всероссийский студенческий форум педагогических вузов – 2021

В Волгограде прошел Всероссийский студенческий форум педагогических вузов – 2021, форум состоялся на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета, сообщает пресс-служба вуза.

В нем приняли участие более 1 тысячи представителей студенчества из 32 педагогических вузов страны.

В рамках форума студентами было выдвинуто предложение о проведении Всероссийской олимпиады по истории Сталинградской битвы, приуроченной к 80-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Эта инициатива стала реакцией студенческого сообщества на замечание о том, что в современных школьных учебниках истории мало внимания уделяется действительно важному для истории России событию – Сталинградской битве, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию России.

Также студенты предложили реализовать совместный с Общероссийским Профсоюзом образования федеральный проект «Из рук в руки», организовать выездную образовательную программу «Спортивное наставничество», благотворительный забег «Движение вперед: Россия!», провести Всероссийскую научно-практическую конференцию на тему «Молодежный сленг – язык будущего», а также совместно с Общероссийским Профсоюзом образования Всероссийскую олимпиаду студентов педагогических специальностей и направлений подготовки образовательных организаций среднего профессионального образования и образовательных организаций высшего образования «Педагогические STARты», учредить именную стипендию для студентов педагогических специальностей, внедрить региональную субсидию для работающих студентов-педагогов, получающих высшее образование, развить направление трудовых отрядов подростков как систему профессионального самоопределения школьников.

В работе форума приняли участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, Академии Минпросвещения, Федерального агентства по делам молодежи, Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, представители Студенческого координационного совета Общероссийского Профсоюза образования, Ассоциации студенческих спортивных клубов, всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», общественной организации «Российские студенческие отряды», ректоры и проректоры педагогических вузов, представители органов власти, общественных организаций и молодежных объединений, студенты педагогических вузов России.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.