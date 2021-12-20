Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Виктория Боня намерена высказать Ксении Собчак все, что о ней думает

Виктория Боня намерена высказать Ксении Собчак все, что о ней думает

Виктория Боня намерена высказать Ксении Собчак все, что о ней думает
Модель Виктория Боня не намерена трусить перед журналисткой, как Ксения Бородина. Телеведущая хоть и резко высказывается о Ксении Собчак, но все же считает, что у нее есть чему поучиться. А вот Бородину она не признает сильной соперницей и рассказала почему. Боня поделилась, что Ксения Собчак звала ее в свое YouTube-шоу, но встреча не состоялась. Она рассказала о причинах того, почему же не стала гостьей программы, при этом не забыв подколоть давнюю неприятельницу Бородину. Телеведущая вспомнила и старые времена, когда они вместе работали на ТНТ в «ДОМе-2». «Я приду на интервью к Собчак, я не буду молчать или сидеть, на нее смотреть как Бородина тряслась перед ней. Я бы Ксении Собчак сказала все, что о ней думаю. Наше интервью не состоялось, с отелем не получилось, и больше мы не возвращались к этому разговору», — откровенничала она в беседе с Лаурой Джугелией.
Ксения Собчак Также Виктории не нравится, что Бородина, при всей неприязни к Боне, не может сказать ей об этом прямо. «Очень многие, кто хает тебя в своих сторис, та же Бородина... Я выхожу на сцену, и у нее просто нет внутренней силы, чтобы это сказать в лицо», — высказалась телеведущая в YouTube-шоу «Надо поговорить». Боня вспомнила конфликт на одной из премий, когда экс-коллега по «ДОМу-2» очень скомкано поздравила ее и хотела поскорее выдворить со сцены. Когда об этом узнала другая звезда «стройки любви» — Ольга Бузова, она поддержала Викторию. «Не буду говорить конкретно, что она сказала, но одна из фраз: Вик, настолько непрофессионально… Если бы у меня был к тебе какой-то конфликт, я бы тебе что-то сказала на сцене», — добавила Боня.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Бородина жестко прокомментировала участие бывшего мужа в шоу
Ксения Бородина жестко прокомментировала участие бывшего мужа в шоу
Екатерина Климова возмутила россиян своим постом
Екатерина Климова возмутила россиян своим постом
Нюша поделилась трогательными кадрами с родными и новорожденным малышом
Нюша поделилась трогательными кадрами с родными и новорожденным
Виктория Боня намерена высказать Ксении Собчак все, что о ней думает
Виктория Боня намерена высказать Ксении Собчак все, что о ней думает
Григорий Лепс накануне развода появился на публике с «самой желанной» артисткой
Григорий Лепс накануне развода появился на публике с «самой желанной»
Дмитрий Шепелев заступился за звезду, которую обвинили в изнасиловании
Дмитрий Шепелев заступился за звезду, которую обвинили в изнасиловании
Похоже, первый сезон в Battlefield 2042 начнется в марте 2022 года
Похоже, первый сезон в Battlefield 2042 начнется в марте 2022 года
Game Pass не мешает Halo Infinite удерживать лидерство в Steam по продажам уже 2 недели
Game Pass не мешает Halo Infinite удерживать лидерство в Steam по
Twelve Minutes из Game Pass — одна из игр этого года с «инновационным геймплеем»
Twelve Minutes из Game Pass — одна из игр этого года с «инновационным
Что смотреть этой зимой: 16 хороших сериалов
Что смотреть этой зимой: 16 хороших сериалов
Порошенко призвал Киев вступить вместо США в переговоры с Россией о безопасности Европы
Порошенко призвал Киев вступить вместо США в переговоры с Россией о
Женщина показала, как за одно мгновение можно преобразиться до неузнаваемости и у нее получилось
Женщина показала, как за одно мгновение можно преобразиться до

Топ на сегодня

Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки тысяч долларов
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки
Наташа Королева рассказала о многочисленных любовницах сына
Наташа Королева рассказала о многочисленных любовницах сына
Алина Кабаева блеснула в золотом платье на вечеринке после окончания турнира по гимнастике
Алина Кабаева блеснула в золотом платье на вечеринке после окончания
Кристина Асмус разгневала фанатов, рассказав о своей зарплате
Кристина Асмус разгневала фанатов, рассказав о своей зарплате
Ольге Бузовой нравится, когда ей руководят мужчины
Ольге Бузовой нравится, когда ей руководят мужчины

Еще по теме

Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности Собчак
Собчак поддержала интригу, показав свой беременный живот
Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном
"Я ее урою": Боня высказалась о конфликте с Собчак