Виктория Боня намерена высказать Ксении Собчак все, что о ней думает

Модель Виктория Боня не намерена трусить перед журналисткой, как Ксения Бородина. Телеведущая хоть и резко высказывается о Ксении Собчак, но все же считает, что у нее есть чему поучиться. А вот Бородину она не признает сильной соперницей и рассказала почему. Боня поделилась, что Ксения Собчак звала ее в свое YouTube-шоу, но встреча не состоялась. Она рассказала о причинах того, почему же не стала гостьей программы, при этом не забыв подколоть давнюю неприятельницу Бородину. Телеведущая вспомнила и старые времена, когда они вместе работали на ТНТ в «ДОМе-2». «Я приду на интервью к Собчак, я не буду молчать или сидеть, на нее смотреть как Бородина тряслась перед ней. Я бы Ксении Собчак сказала все, что о ней думаю. Наше интервью не состоялось, с отелем не получилось, и больше мы не возвращались к этому разговору», — откровенничала она в беседе с Лаурой Джугелией.Ксения Собчак Также Виктории не нравится, что Бородина, при всей неприязни к Боне, не может сказать ей об этом прямо. «Очень многие, кто хает тебя в своих сторис, та же Бородина... Я выхожу на сцену, и у нее просто нет внутренней силы, чтобы это сказать в лицо», — высказалась телеведущая в YouTube-шоу «Надо поговорить». Боня вспомнила конфликт на одной из премий, когда экс-коллега по «ДОМу-2» очень скомкано поздравила ее и хотела поскорее выдворить со сцены. Когда об этом узнала другая звезда «стройки любви» — Ольга Бузова, она поддержала Викторию. «Не буду говорить конкретно, что она сказала, но одна из фраз: Вик, настолько непрофессионально… Если бы у меня был к тебе какой-то конфликт, я бы тебе что-то сказала на сцене», — добавила Боня.