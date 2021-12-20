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Виктория Боня рассказала о будущем муже

Виктория Боня рассказала о будущем муже
42-летняя экс-звезда «Дома-2», Виктория Боня  приоткрыла завесу своей личной жизни. Ведущая тренингов по личностному росту и внешним преображениям, Виктория Боня уже показала всем шикарное помолвочное кольцо, но не спешит рассказывать о женихе. Она лишь намекнула на гражданство своего таинственного поклонника, решившегося сделать ей предложение и получившего положительный ответ. «Я не собираюсь замуж за русского человека. Женщины России, расслабьтесь!», — гордо заявила экс-звезда «Дома-2». Она пояснила, что своего теперь уже жениха знает давно, тот тоже хочет семью, потому они сошлись, наконец, в интересах.
Виктория Боня «Мы когда-то встречались, и просто нас жизнь немножко развела. А потом я посмотрела, повстречала каких-то еще теннисистов, футболистов непонятных, а потом я поняла, что он каждые несколько месяцев мне всегда звонил и писал: а как ты? Ты замуж не вышла? Мы не ругались, не расставались, просто нас жизнь развела на дистанцию»,  — добавила Вика туманных подробностей в YouTube-шоу Fametime TV. Намек на непонятных теннисистов дает понять, что под венец россиянка собралась не с Маратом Сафиным, с которым не так давно готовила завтраки, но так и не смогла договориться о серьезных отношениях. «Я мечтаю, чтобы у меня была семья, чтобы еще были дети, безусловно, можно парочку, можно троечку»,  — пустилась в откровения невеста.
Виктория Боня с дочерью У Виктории уже есть дочь Анджелина, рожденная от наследника миллионов Александра Смерфита, с которым не состояла в официальном браке. Ребенка взял на воспитание отец, живущий в Монако, а Вика выступает в роли праздничной мамы, приезжающей иногда в гости. Теперь, выйдя замуж за иностранца, Боня сможет уделять девочке больше внимания и даже забирать к себе, чего она, находясь в России, делать не рискует. Тем более, что ею тут уже заинтересовалась служба опеки.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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