Виктория Боня рассказала о будущем муже

42-летняя экс-звезда «Дома-2», Виктория Боня приоткрыла завесу своей личной жизни. Ведущая тренингов по личностному росту и внешним преображениям, Виктория Боня уже показала всем шикарное помолвочное кольцо, но не спешит рассказывать о женихе. Она лишь намекнула на гражданство своего таинственного поклонника, решившегося сделать ей предложение и получившего положительный ответ. «Я не собираюсь замуж за русского человека. Женщины России, расслабьтесь!», — гордо заявила экс-звезда «Дома-2». Она пояснила, что своего теперь уже жениха знает давно, тот тоже хочет семью, потому они сошлись, наконец, в интересах.Виктория Боня «Мы когда-то встречались, и просто нас жизнь немножко развела. А потом я посмотрела, повстречала каких-то еще теннисистов, футболистов непонятных, а потом я поняла, что он каждые несколько месяцев мне всегда звонил и писал: а как ты? Ты замуж не вышла? Мы не ругались, не расставались, просто нас жизнь развела на дистанцию», — добавила Вика туманных подробностей в YouTube-шоу Fametime TV. Намек на непонятных теннисистов дает понять, что под венец россиянка собралась не с Маратом Сафиным, с которым не так давно готовила завтраки, но так и не смогла договориться о серьезных отношениях. «Я мечтаю, чтобы у меня была семья, чтобы еще были дети, безусловно, можно парочку, можно троечку», — пустилась в откровения невеста.Виктория Боня с дочерью У Виктории уже есть дочь Анджелина, рожденная от наследника миллионов Александра Смерфита, с которым не состояла в официальном браке. Ребенка взял на воспитание отец, живущий в Монако, а Вика выступает в роли праздничной мамы, приезжающей иногда в гости. Теперь, выйдя замуж за иностранца, Боня сможет уделять девочке больше внимания и даже забирать к себе, чего она, находясь в России, делать не рискует. Тем более, что ею тут уже заинтересовалась служба опеки.