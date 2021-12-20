Вирусолог объяснил, когда можно будет делать выводы об «омикрон»-штамме

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

17:46 Автор: Виктория Карташева

Пока рано делать выводы об «омикрон»-штамме коронавируса и его летальности. Нужно дождаться, пока пройдёт три недели, в ходе которых следует наблюдать за людьми. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, передаёт телеканал «360».

Он напомнил, что за последнюю неделю в Великобритании наметился резкий подъём заболеваемости, «омикроном» заражаются по 90 тысяч человек в день. Раньше уровень сохранялся примерно на 40-50 тысячах заболевших в сутки. Таким образом, выводы о тяжести заболевания этим штаммом можно будет делать только через несколько недель.

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«По штамму „омикрон“ мы ещё не имеем такого точного представления. Предсказать, что обязательно будет сильная летальность, никак не возможно. Но сказать, что вообще никто не будет умирать, так тоже нельзя. Потому что недавно возникла заболеваемость и нужно ещё по крайней мере две-три недели понаблюдать за этим», — отметил Альтштейн.

При этом эксперт не стал выделять определённых симптомов, указав, что в основном они совпадают с симптомами обычной простуды.

Ранее сообщалось, что в Лондоне объявили чрезвычайное положение в связи с распространением штамма «омикрон». По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, «омикрон» распространяется с высокой скоростью — на новый штамм приходится порядка 40 процентов новых заражений..

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