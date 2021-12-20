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Виталик Бутерин обсудил блокчейн и криптовалюты с экс-президентом Аргентины

Виталик Бутерин обсудил блокчейн и криптовалюты с экс-президентом Аргентины


Бывший президент Аргентины Маурисио Макри провел встречу с соучредителем Ethereum Виталиком Бутериным.


https://twitter.com/mauriciomacri/status/1472269145840386057

По словам Макри, темой их разговора были роль криптовалют и предоставляемые блокчейном возможности для государств. Он назвал Ethereum одной из самых инновационных децентрализованных технологий нашего века.


Согласно местным СМИ, 17 декабря Бутерин без огласки прибыл в страну и неожиданно появился на вечеринке, организованной проектом The Graph в честь годовщины запуска основной сети.


"Он пришел поесть пиццы и поговорить об экосистеме. Был похож на рок-звезду — все хотели с ним сфотографироваться. Играл в настольный теннис, общался. Я думаю, ему это понравилось", — рассказал Лорен Фабрис из The Graph.


https://twitter.com/EspanolGraph/status/1471975435462275076

По его предположению, Бутерин приехал в Аргентину, чтобы ближе познакомиться с местными проектами и блокчейн-экосистемой.


На следующий день он принял участие в обеде, где и встретился с Макри. Участниками мероприятия стали еще несколько представителей стартапов-единорогов, включая сооснователя MercadoLibre Эрнана Казаха, соучредителя Globant Жильберта Энглебьена и предпринимателя Сантьяго Сири.


В ходе вечеринки The Graph Бутерин положительно отозвался о блокчейн-проекте последнего Proof-of-Humanity — системе идентификации личности для получения базового дохода.


https://twitter.com/GabrielGruber/status/1472041069248278530

Напомним, в августе действующий президент Аргентины Альберто Фернандес допустил, что легализация биткоина способна помочь стране справиться с инфляцией.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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