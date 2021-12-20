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ВЭБ.РФ одобрил финансирование строительства еще 15 школ в 8 регионах

ВЭБ.РФ одобрил финансирование строительства еще 15 школ в 8 регионах

ВЭБ.РФ одобрил финансирование строительства еще 15 школ в восьми регионах, сообщает информационное агентство «AK&M».

На эти цели будет выделено 6,6 миллиарда рублей. 

Федеральным оператором программы строительства школ выступает ООO «ПроШкола». По одной школе начнут строить в Амурской, Калужской и Тульской областях, в Краснодарском крае, Московской и Челябинской областях будет построено по две школы, три школы запланировали Республика Саха (Якутия) и Самарская область.

В начале 2021 года Минпросвещения России запустило государственную программу «Развитие образования». Благодаря программе к 2025 году в Российской Федерации будет создано свыше 647 тысяч новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для современного качественного образовательного процесса.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (госкорпорация «Внешэкономбанк») создана на основании Федерального закона РФ «О банке развития» посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР.

# Общество

По материалам: edu.ru

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