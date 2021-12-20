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Владимир Путин одобрил расширение поддержки системы СПО

Владимир Путин одобрил расширение поддержки системы СПО

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. На съезде подвели итоги деятельности объединения в 2018–2021 годах и обсудили внедрение проекта «Профессионалитет», который реализует Минпросвещения России.

Глава государства отметил, что дополнительно на развитие системы среднего профессионального образования и подготовку кадров планируется направить 30 млрд рублей.

«Мы хотим, чтобы эти 30 млрд рублей были эффективно истрачены. По каким направлениям? Первое – чтобы подготовка отвечала требованиям рынка труда, второе – чтобы подготовка шла на современном уровне с использованием современных методик, механизмов и инструментов. Прежде всего имеется в виду цифровизация. Третье – мы хотим, чтобы в этих учебных заведениях был существенно повышен общий уровень подготовки, чтобы люди были готовы и дальше развиваться и идти вперёд, чтобы самостоятельно могли учиться дальше или повышать своё образование в вузах», – сказал Президент.

Владимир Путин добавил, что на наставников (кураторов групп), которые занимаются воспитанием, также распространяются ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей.

# Общество

По материалам: edu.ru

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