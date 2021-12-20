Власти Ангарска выплатят 200 тысяч мужчине за травму при падении на скользком тротуаре

Ангарский городской суд удовлетворил иск с требованием местного жителя к администрации Ангарского городского округа о взыскании более 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

При входе в торговый центр в Ангарске мужчина поскользнулся на обледенелом участке тротуара, упал и получил травму ноги. Его сразу же увезли в больницу. Ангарчанин перенес несколько операций и находился на лечении почти четыре месяца. Пострадавший обратился в суд с исковым заявлением о возмещении морального вреда, утраченного заработка, расходов на представителя и оплату госпошлины. Ответчиком по делу стала администрация Ангарского городского округа, которая является собственником земельного участка, где расположен магазин. Она же несет обязанность содержания территории, прилегающей к зданию.

Решением Ангарского городского суда исковые требования удовлетворены. Ответчик попытался оспорить решение. Однако Иркутский областной суд в целом согласился с позицией Ангарского суда, сократив лишь сумму утраченного заработка. Решение вступило в законную силу.