Восьмибалльные пробки зарегистрированы на дорогах Иркутска утром 20 декабря

По данным сервиса «2ГИС», утром 20 декабря в Иркутске образовались многочисленные заторы на дорогах. Проезд затруднен в Свердловском и Октябрьском округах.

Пробки возникли на Лермонтова, объездной дороге в микрорайон Первомайский, Костычева, Академической, Старо-Кузьмихинской, плотине ГЭС, Байкальской, Депутатской, Ангарской. По данным на 8:27, дорожная ситуация оценивалась в восемь баллов. В центре Иркутска пробок на дорогах не наблюдается.