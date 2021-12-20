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Восьмибалльные пробки зарегистрированы на дорогах Иркутска утром 20 декабря

Восьмибалльные пробки зарегистрированы на дорогах Иркутска утром 20 декабря

По данным сервиса «2ГИС», утром 20 декабря в Иркутске образовались многочисленные заторы на дорогах. Проезд затруднен в Свердловском и Октябрьском округах.

Пробки возникли на Лермонтова, объездной дороге в микрорайон Первомайский, Костычева, Академической, Старо-Кузьмихинской, плотине ГЭС, Байкальской, Депутатской, Ангарской. По данным на 8:27, дорожная ситуация оценивалась в восемь баллов. В центре Иркутска пробок на дорогах не наблюдается.

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По материалам: irk

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