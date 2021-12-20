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Вышел 2 сезон «Ведьмака» и тут же породил мемы про бровки. Ведь изменения в Цири нельзя было не заметить

Вышел 2 сезон «Ведьмака» и тут же породил мемы про бровки. Ведь изменения в Цири нельзя было не заметить

17 декабря 2021 года состоялась премьера 2 сезона сериала «Ведьмак». Зрители ждали его уже давно, ведь его производство началось ещё до пандемии, и из-за неё съёмки растянулись ну слишком надолго. В новом сезоне появились как старые добрые герои, так и новые персонажи. Правда, некоторые знакомые лица сложно было узнать. Эти и другие моменты не могли не обсудить пользователи соцсетей. Здесь мы обойдёмся без спойлеров, так что можете читать спокойно!

Вышел 2 сезон сериала «Ведьмак». В сети можно встретить два мнения по поводу его качества

Одна из причин недовольства — сюжет всё больше отличается от книг Анджея Сапковского

Во втором сезоне создатели сериала позволяют себе всё больше вольностей и всё меньше следуют оригинальному сюжету. Те, кто книг не читал, ничего не заметят, а вот любители оригинала явно остались недовольны.

В новом сезоне некоторые герои выглядят совершенно иначе

Большего всего фанаты удивлялись, злились и смеялись с того, как во втором сезоне стала выглядеть Цири


В первом сезоне Цири выглядела как обычный ребёнок, но в продолжении сериала её как будто подменили. Резкое появление бровей, ресничек и накрашенных губ нельзя было объяснить сюжетом, поэтому зрители остались в недоумении.


А может дело не в бровистах, а в ведьмачьих эликсирах?

Ассоциации у зрителей получились совсем не фэнтезийные

Хотя кто-то вспомнил похожие сказки

Без Геральта в этом преображении явно не обошлось


Как всё могло быть на самом деле

1 сезон «Ведьмака» тоже отличился мемами. Здесь мы собрали все и про чеканную монету тоже не забыли!


# Актуальные новости

По материалам: Юмор

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