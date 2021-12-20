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За сутки в Иркутской области зафиксировали 580 новых случаев COVID-19

За сутки в Иркутской области зафиксировали 580 новых случаев COVID-19

По данным на 20 декабря в Иркутской области за сутки зафиксировано 580 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за весь период пандемии в регионе подтвердили 151 250 случаев коронавируса, сообщает оперштаб.

Выписали из стационаров 35 человек, продолжают лечение в больницах 3 704 пациента. Выздоровели 197 жителей Иркутской области, всего за все время — 121 091 человек.

За сутки умерли 29 человек с коронавирусом: 28 — от COVID-19 (всего — 6 872), от иных заболеваний — один человек (574).

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По материалам: irk

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