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Законы, вступающие в силу с 21 декабря

Законы, вступающие в силу с 21 декабря

21:24  Автор: Ирина Макеева



 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2021 года №2235 «О внесении изменения в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц»

В перечень органов государственной власти, через личные кабинеты которых доводится информация о лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включена Федеральная служба исполнения наказаний.



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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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