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Жителям Швеции начали вживлять чипы с COVID-паспортами

Жителям Швеции начали вживлять чипы с COVID-паспортами

В Швеции уже 6 тысяч человек прошли процедуру по вживлению под кожу чипов с COVID-паспортами. Устройство также позволяет хранить цифровые копии различных документов, абонементы, проездные и пропуска.

Технологию разработала компания Epicenter, объединив современные, легко приживающиеся материалы со стандартным чипом, работающим по протоколу NFC. Процедура уже показала свою безопасность, более того – при желании имплант можно извлечь.

До этого подобные чипы вживили себе десятки тысяч людей по всему миру, называющие себя биохакерами. В основе подобных изысканий лежат принципы трансгуманизма – улучшения качеств человеческого тела на основе новейших технологий. Наивысшими целями движения являются победа над старением и смертью.

Как сообщал Ruposters, компания Илона Маска Neuralink планирует имплантировать мозговые чипы людям уже в следующем году.

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По материалам: uposters.ru

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