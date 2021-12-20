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Зимнее солнцестояние 21 декабря 2021 года: 3 способа привлечь удачу и благополучие

Зимнее солнцестояние 21 декабря 2021 года: 3 способа привлечь удачу и благополучие

В день зимнего солнцестояния привлечь удачу и благополучие не составит труда, если настроиться на успех. В декабре 2012 года изменить жизнь в лучшую сторону помогут проверенные методы.


День зимнего солнцестояния — особое время, когда энергетика пространства меняется, позволяя избавиться от бед и неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать это время с пользой для себя и обязательно проводить обряды, направленные на привлечение позитивных перемен.

1. В день солнцестояния важно выбросить из дома вещи, которые пришли в негодность. Вынося мусор, приговаривают: «От мусора избавляюсь, в жизни порядок навожу, удачу привлекаю, счастье обретаю». После этого дома моют полы с добавлением в воду соли, чтобы убрать весь накопленный негатив и смыть неудачи.

2. Привлечь удачу на весь год в зимнее солнцестояние не составит труда, если под дверной коврик положить несколько блестящих монет и проговорить: «Деньги за порог не выходят, в доме остаются. Как на монету наступлю, так и удачу к себе привлеку. Бедности не знаю, благополучие в дом привлекаю». Монетки после 21 декабря помещают в копилку или используют для приготовления денежной воды.

3. С утра каждый раз, открывая дверь, приговаривают: «Дверь открываю, благополучие в жизнь привлекаю». В доме на каждую дверную ручку вешают по красной ниточке, которые в конце дня сплетают и мастерят браслет. Его скрепляют бусиной любимого цвета. Этот талисман поможет привлечь в жизнь благополучные перемены.

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По материалам: dailyhoro.ru

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