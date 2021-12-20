Звезды высказались о разводе Григория Лепса

Певец Григорий Лепс разводится с женой после многих лет совместной жизни. Телеведущая Елена Ханга в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказалась о разводе певца Григория Лепса с женой. «Она через очень многое прошла. После каждого концерта тысячи девочек вытаскивали нижнее белье. Размахивали им и у окон его стояли. Его жене сотни женщин писали письма со словами: «У меня ребенок от твоего мужа». Или сообщения: «Я вчера была с твоим мужем». Они просили отпустить его», сказала Елена Ханга.Григорий Лепс Как заметила телеведущая Алла Довлатова, жене Лепса надо было быть готовой к тому, что придется прощать. «Артисты — это люди особой формации. Они очень эмоциональные и возбудимые. Соблазнов очень много. Он мог просто влюбиться. Он лет 10 назад приходил на программу ко мне и говорил, что его жена — опора для него», — заметила Довлатова. Напомним, что Григорий Лепс разводится с женой Анной Шаплыковой после двадцати лет брака. Мужу и жене предстоит делить имущество, недвижимость и совместный бизнес.