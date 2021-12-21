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16 колоритных фотографий, которые отлично иллюстрируют, что такое обычный день в России

16 колоритных фотографий, которые отлично иллюстрируют, что такое обычный день в России

Бывало ли у вас такое: замечаете какую-нибудь необычную вещь на улице и думаете, что такое можно увидеть только в России? А мы решили собрать целую подборку фотографий таких любопытных деталей. Какие-то из них стереотипны и очень узнаваемы, каким-то хочется задать вопрос, а что собственно на них происходит? Но объединяет их одно: это совершенно обычный день в России.

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А предыдущую часть подборки типичных российских фотографий вы можете найти здесь.


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По материалам: Юмор

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