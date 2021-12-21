29 «Точек роста» откроется в Приамурье в 2022 году

К 97 «Точкам роста» Минпросвещения России в Приамурье в 2022 году добавятся еще 29. Такие центры естественно-научной и технологической направленностей открываются в рамках нацпроекта «Образование» и позволяют ученикам городских и сельских школы иметь равный доступ к качественному высокотехнологичному образованию. Об это сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Амурской области.

Центры «Точка роста» представляют собой цифровые лаборатории по физике, химии, биологии и экологии с современным оснащением (ноутбуки, цифровые микроскопы, конструкторы для практики блочного программирования с комплектом датчиков и прочим инвентарем). Планируется, что к 2024 году «Точки роста» откроются в 220 амурских школах.

В России в текущем учебном году открыто 4,5 тысячи центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Тем самым федеральная сеть центров «Точка роста» Минпросвещения России составила девять тысяч школ. До конца 2024 года более 24 тысяч общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов откроют на своих площадках центры «Точка роста».

Федеральным оператором по организационно-техническому и методическому сопровождению создания в субъектах Российской Федерации центров «Точка роста» выступает ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».