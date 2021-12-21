40% жителей Иркутска считают инвестиции составляющей стандарта качества жизни

Накопления и инвестиции в ценные бумаги являются неотъемлемой составляющей стандарта качества жизни для 40% жителей Иркутска. Такие данные показало исследование компании «Сбер Управление Активами», направленное на выявление набора благ и возможностей, составляющих стандарт качества жизни российской семьи, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Наиболее важными критериями высокого качества жизни по мнению большинства россиян являются достойное питание (67,2% респондентов), качественная медицина (66,7%), собственное жилье (60,7%) и хорошее образование (60,2%). Примечательно, что пятым по популярности (40,3%) ответом у россиян стали инвестиции в ценные бумаги. Чаще всего их упоминали наиболее состоятельные россияне 40–50 лет (62,5%), обладатели высшего и послевузовского образования (57,5%) и люди 30–40 лет (49,3%).

Мужчины чуть более склонны относить инвестиции к важным атрибутам успешной жизни, чем женщины, хотя разница незначительна: 43,3% и 37,3% соответственно. В пятерку стандартов качества жизни не вошел автомобиль, заняв шестое место (32,8%), а на седьмом месте находится возможность путешествовать (27,9%).

Евгений Зайцев, генеральный директор «Сбер Управление Активами»:

— Отрадно видеть, что большая часть россиян считает накопления и инвестиции в ценные бумаги неотъемлемым элементом благополучия современной российской семьи. В среднем по стране эта цифра колеблется от 22 до 72%. Несмотря на большой разброс, это очень хороший показатель. Ведь инвестиции обошли, например, такой давно известный стандарт, как личный автомобиль. Это говорит о том, что набирает силу тренд на формирование накоплений, который меняет потребительские привычки. Участники фондового рынка провели огромную работу, чтобы сделать инвестиции доступными абсолютно каждому, — и мы видим результаты этой работы. Купить, погасить или обменять ПИФы можно в обычном банковском приложении в любое удобное время — днем, ночью, в выходные. Еще пять лет назад такое трудно было даже представить.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

— Мы рады, что инвестиции по популярности обошли автомобили. Это действительно важное и знаковое событие. То, что 40% жителей Иркутска стандартом качества жизни считают именно инвестиции говорит о том, что растет не только уровень информированности населения о важности накоплений, но и о том, что приобретение ПИФов становится все более простым и удобным.

Тех, кто считает, что накопления и инвестиции в ценные бумаги являются неотъемлемой частью благополучия современной российской семьи, больше всего в Москве, Новосибирске, Набережных Челнах, Казани и Санкт-Петербурге, меньше всего – в Ижевске, Оренбурге, Перми, Махачкале и Кирове.

В исследовании приняли участие преимущественно люди с высшим (57,5%) и средним техническим образованием (47,5%). Исследование проводилось в ноябре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Респонденты имели возможность дать множественный ответ на предложенные вопросы.