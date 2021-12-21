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85 раз за год нарушивший скоростной режим водитель разбился насмерть в Слюдянском районе

85 раз за год нарушивший скоростной режим водитель разбился насмерть в Слюдянском районе

20 декабря около 22 часов на федеральной автодороге «Байкал» вблизи поселка Мангутай Слюдянского района 45-летний водитель автомобиля Toyota Vista выехал на полосу встречного движения, съехал с дороги и врезался в ограждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

Водитель иномарки скончался на месте ДТП от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские установили, что в 2021 году автовладелец привлекался к административной ответственности за превышение скорости более 85 раз. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

# Актуальные новости

По материалам: irk

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