Алексей Чадов показал снимок подросшего сына от Агнии Дитковските

Актер Алексей Чадов поделился фото с Федором. Артист провел выходные в приятной компании – сына Федора от Агнии Дитковските. Они вместе готовились к новогодним праздникам и наряжали елку. Актер поделился снимком, где мальчик позирует на фоне лесной красавицы.Сын Алексея Чадова Алексей — прекрасный отец и проводит много времени с Федором: берет его с собой на всяческие вылазки на природу, на рыбалку, отводит на занятия боевыми искусствами. Артист старается уделять дошкольнику всё свободное время. Поклонники восхитились идиллией в семье актера. «Малыш на маму похож», «Мамины глазки, папина улыбка», «Папа молодец» — написали фолловеры. У Чадова и Дитковските начался роман после съемок в фильме «Жара» . Через три года отношений влюбленные расстались и через некоторое время воссоединились. В 2012 году актеры сыграли свадьбу, а через два года стали родителями первенца. Но когда малышу Федору исполнился год, супруги развелись. Но сохранили ради ребенка хорошие отношения.