Анализ фьючерсов: быки пошли в атаку

Прошлую неделю биткоин провел в узком торговом диапазоне от $45 500 до $49 000. На момент публикации он торгуется на отметке $48 500.

Чего ждать от рынка на этой неделе? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптобирже Bybit.



BTCUSD

7 декабря биткоин достиг $51 957, но так и не смог закрепиться выше $50 000. Затем первая криптовалюта установила несколько понижающихся локальных максимумов: 12 декабря ($50 755), 15 декабря ($49 451) и 19 декабря ($48 333).

Линия нисходящего тренда и уровни поддержки и сопротивления на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

21 декабря покупатели попытались пробить линию нисходящего тренда: биткоин вырос на 3,5%.

В случае закрытия выше $47 500 и закрепления над этой отметкой следующей дневной свечой BTCUSD может снова протестировать $50 000.

Если медведи усилят давление на биткоин, то возвращение ниже $47 500 возобновит нисходящий тренд к поддержке в зоне $42 000.

ETHUSD

На момент публикации ETHUSD пытается закрепиться выше $4000.

Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Если цена биткоина не сможет закрепиться выше линии восходящего тренда, стоит ожидать снижения Ethereum к $3400 с последующей консолидацией возле этого уровня.

Выводы

В настоящий момент биткоин пытается сломать нисходящий тренд от 13 декабря, а Ethereum — удержать уровень $4000.

Закрепление криптовалют выше этих отметок может стать основой для возобновления восходящего тренда.



