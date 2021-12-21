Анализ фьючерсов: быки пошли в атаку
Прошлую неделю биткоин провел в узком торговом диапазоне от $45 500 до $49 000. На момент публикации он торгуется на отметке $48 500.
Чего ждать от рынка на этой неделе? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптобирже Bybit.
BTCUSD
7 декабря биткоин достиг $51 957, но так и не смог закрепиться выше $50 000. Затем первая криптовалюта установила несколько понижающихся локальных максимумов: 12 декабря ($50 755), 15 декабря ($49 451) и 19 декабря ($48 333).
Линия нисходящего тренда и уровни поддержки и сопротивления на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.
21 декабря покупатели попытались пробить линию нисходящего тренда: биткоин вырос на 3,5%.
В случае закрытия выше $47 500 и закрепления над этой отметкой следующей дневной свечой BTCUSD может снова протестировать $50 000.
Если медведи усилят давление на биткоин, то возвращение ниже $47 500 возобновит нисходящий тренд к поддержке в зоне $42 000.
ETHUSD
На момент публикации ETHUSD пытается закрепиться выше $4000.
Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.
Если цена биткоина не сможет закрепиться выше линии восходящего тренда, стоит ожидать снижения Ethereum к $3400 с последующей консолидацией возле этого уровня.
Выводы
В настоящий момент биткоин пытается сломать нисходящий тренд от 13 декабря, а Ethereum — удержать уровень $4000.
Закрепление криптовалют выше этих отметок может стать основой для возобновления восходящего тренда.