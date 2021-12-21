Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анализ фьючерсов: быки пошли в атаку

Анализ фьючерсов: быки пошли в атаку


Прошлую неделю биткоин провел в узком торговом диапазоне от $45 500 до $49 000. На момент публикации он торгуется на отметке $48 500.


Чего ждать от рынка на этой неделе? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптобирже Bybit.


BTCUSD


7 декабря биткоин достиг $51 957, но так и не смог закрепиться выше $50 000. Затем первая криптовалюта установила несколько понижающихся локальных максимумов: 12 декабря ($50 755), 15 декабря ($49 451) и 19 декабря ($48 333).


Линия нисходящего тренда и уровни поддержки и сопротивления на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

21 декабря покупатели попытались пробить линию нисходящего тренда: биткоин вырос на 3,5%.


В случае закрытия выше $47 500 и закрепления над этой отметкой следующей дневной свечой BTCUSD может снова протестировать $50 000.


Если медведи усилят давление на биткоин, то возвращение ниже $47 500 возобновит нисходящий тренд к поддержке в зоне $42 000.


ETHUSD


На момент публикации ETHUSD пытается закрепиться выше $4000.


Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Если цена биткоина не сможет закрепиться выше линии восходящего тренда, стоит ожидать снижения Ethereum к $3400 с последующей консолидацией возле этого уровня.


Выводы


В настоящий момент биткоин пытается сломать нисходящий тренд от 13 декабря, а Ethereum — удержать уровень $4000. 


Закрепление криптовалют выше этих отметок может стать основой для возобновления восходящего тренда.



# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Зимнее солнцестояние 21 декабря 2021 года: новые возможности для Знаков Зодиака
Зимнее солнцестояние 21 декабря 2021 года: новые возможности для
Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой
Григорий Лепс заявил, что всегда был свободным мужчиной
Григорий Лепс заявил, что всегда был свободным мужчиной
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии FashionTV
Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии
Алексей Чадов показал снимок подросшего сына от Агнии Дитковските
Алексей Чадов показал снимок подросшего сына от Агнии Дитковските
Григорий Лепс лишился половины своего миллиардного состояния, уверен юрист
Григорий Лепс лишился половины своего миллиардного состояния, уверен
Валерия не может два года найти себе загородный дом
Валерия не может два года найти себе загородный дом
Создатель оригинального Xbox: «Мы не хотели такого будущего для Xbox Live»
Создатель оригинального Xbox: «Мы не хотели такого будущего для Xbox
СМИ: У Ubisoft задержки в разработке из-за массового ухода сотрудников
СМИ: У Ubisoft задержки в разработке из-за массового ухода сотрудников
В УлГПУ прошел всероссийский слет волонтеров педагогических вузов «Все вместе»
В УлГПУ прошел всероссийский слет волонтеров педагогических вузов
В Москве 10 января стартуют соревнования по киберспорту «Зимний турнир большого города»
В Москве 10 января стартуют соревнования по киберспорту «Зимний
Экосистема VK запускает конкурс для учителей по всей России при поддержке Минпросвещения
Экосистема VK запускает конкурс для учителей по всей России при

Топ на сегодня

Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал это бесплатно, потому что понимает каково это
Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со звездами в Петровском пассаже
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
Алена Кравец встретилась с умершим сыном
Алена Кравец встретилась с умершим сыном

Еще по теме

Анализ фьючерсов: медведи продолжили наступление
Анализ фьючерсов: биткоин и Ethereum восстанавливаются после 20% коррекции
Анализ фьючерсов: быки защитили важный уровень поддержки
Анализ фьючерсов: продавцы усилили давление на биткоин