Анна Семенович рассказала о своих сексуальных утехах

41-летняя певица Анна Семенович поделилась интимными тайнами. У поп-звезды было множество романов, однако она ценит свободу и не спешит выходить замуж. Певица раскрыла некоторые обстоятельства своей сексуальной жизни. «У меня был секс в машине. А еще у меня был секс на первом свидании. Когда я чего-то хочу, я не люблю ждать», — отметила Семенович. Пользователи отметили, что если бы певица и актриса снялась в кино для взрослых, то армия ее фанатов могла бы существенно пополниться. Однако Анна заверила, что никогда не горела желанием сниматься в порнофильмах. «Я не жадная. Мне фанатов хватает. Такое кино не для меня. Я слишком скромная для этого», — парировала она.Анна Семенович Бывшая солистка группы «Блестящие» не раз оказывалась в конфузных ситуациях в людных местах. Она рассказала, что однажды сломала унитаз в вип-зале в другом городе и затопила туалет. Однако по-настоящему стыдно за свое поведение ей было после одной из вечеринок. «Один раз на корпоративе я перебрала с алкоголем. Я смутно помнила вечер. Потом мне рассказали, как я задорно танцевала под песни Артура Пирожкова и падала. Было очень стыдно утром», — сообщила исполнительница хита «Секси-бомбочка». А вот проблем с правоохранительными органами у звезды никогда не было. «Я хорошая девочка!» — заверила обладательница самого пышного бюста российской эстрады. При этом Семенович призналась, что у нее бывают проблемы с собственной организацией. Она регулярно опаздывает на важные встречи, съемки и фотосессии. «Я всё время опаздываю, это просто жесть. Даже если рано проснусь, всё равно опоздаю», — сообщила она. По словам Анны, несмотря на многолетний опыт в шоу-бизнесе, каждый раз ей немного страшновато выходить на сцену из-за приступов волнения. Ранее артистка призналась, что делает «уколы красоты».