Binance инвестировала в GameFi-платформу Crypto Gaming United

Binance инвестировала в криптоигровую платформу Crypto Gaming United (CGU) в рамках фонда развития экосистемы Binance Smart Chain (BSC) в размере $1 млрд. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Основным направлением деятельности CGU является создание глобального сообщества геймеров, сфокусированных на онлайн-видеоигры с использованием NFT.

"Метавселенная открывает множество возможностей как в пространстве DeFi, так и за его пределами. Для нас это означает инвестирование в экономический потенциал виртуальных миров, позволяя участникам игрового комьюнити играть в любимые игры и зарабатывать", — заявил инвестиционный менеджер фонда развития BSC Алекс Одагиу.

https://forklog.com/na-puti-k-metavselennoj-kak-razvivaetsya-industriya-gamefi/

CGU планирует обеспечить экономическую активность в метавселенных для 1 000 000 человек к 2024 году. Также проект намерен упростить вывод NFT в странах, наиболее пострадавших от пандемии и безработицы, особенно среди молодежи.

Согласно пресс-релизу, фонд развития BSC уже поддержал более 300 блокчейн-проектов.

Ранее фонд в размере $100 млн для инвестиций в блокчейн-игры запустили гейминговая платформа Gala Games и венчурная фирма C² Ventures.