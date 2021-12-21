Binance отложила распределение наград за участие в парачейн-аукционах Polkadot

Биткоин-биржа Binance отложила распределение вознаграждений за участие в первой серии аукционов парачейн-слотов Polkadot ориентировочно до 16 февраля 2022 года.

Updates on the rewards distribution for @Polkadot Slot Auction:



🔸 The distribution will be postponed till projects complete DOT mainnet launch

🔸 Estimated date ~2022-02-16 UTC



A further announcement will be posted when the distribution is complete.https://t.co/HA4tgbYmSE — Binance (@binance) December 21, 2021

В компании пояснили, что награды выплатят, когда победившие проекты запустят парачейны в основной сети Polkadot. После того, как ее сочтут стабильной, соответствующие токены станут передаваемыми, подчеркнула команда Binance.

Победителями аукционов стали Acala, Moonbeam, Astar, Parallel Finance и Clover Finance.

https://forklog.com/parachejn-auktsiony-polkadot-chto-eto-takoe-i-kak-na-nih-zarabotat/

18 декабря в Polkadot заявили, что все пять парачейнов начали производить блоки и запуск основной сети завершен.

https://twitter.com/Polkadot/status/1472155132502622219

Старт новой партии аукционов запланирован на 23 декабря. Шесть победителей развернут свои сети примерно 11 марта 2022 года.

https://forklog.com/chto-takoe-polkadot/

20 декабря разработчики Polkadot запустили в основной сети общественный парачейн Shell.

Напомним, последняя фаза запуска мейннета стартовала в мае 2021 года. Она включала развертывание парачейнов в тестнете Kusama.

О готовности к этому процессу в основной сети команда Polkadot объявила в октябре.