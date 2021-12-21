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Binance отложила распределение наград за участие в парачейн-аукционах Polkadot

Binance отложила распределение наград за участие в парачейн-аукционах Polkadot


Биткоин-биржа Binance отложила распределение вознаграждений за участие в первой серии аукционов парачейн-слотов Polkadot ориентировочно до 16 февраля 2022 года.



В компании пояснили, что награды выплатят, когда победившие проекты запустят парачейны в основной сети Polkadot. После того, как ее сочтут стабильной, соответствующие токены станут передаваемыми, подчеркнула команда Binance.


Победителями аукционов стали Acala, Moonbeam, Astar, Parallel Finance и Clover Finance.


https://forklog.com/parachejn-auktsiony-polkadot-chto-eto-takoe-i-kak-na-nih-zarabotat/

18 декабря в Polkadot заявили, что все пять парачейнов начали производить блоки и запуск основной сети завершен.


https://twitter.com/Polkadot/status/1472155132502622219

Старт новой партии аукционов запланирован на 23 декабря. Шесть победителей развернут свои сети примерно 11 марта 2022 года.


https://forklog.com/chto-takoe-polkadot/

20 декабря разработчики Polkadot запустили в основной сети общественный парачейн Shell.


Напомним, последняя фаза запуска мейннета стартовала в мае 2021 года. Она включала развертывание парачейнов в тестнете Kusama.


О готовности к этому процессу в основной сети команда Polkadot объявила в октябре.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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