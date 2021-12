Binance отложила распределение наград за участие в парачейн-аукционах Polkadot

Биткоин-биржа Binance отложила распределение вознаграждений за участие в первой серии аукционов парачейн-слотов Polkadot ориентировочно до 16 февраля 2022 года.

Updates on the rewards distribution for @Polkadot Slot Auction:



🔸 The distribution will be postponed till projects complete DOT mainnet launch

🔸 Estimated date ~2022-02-16 UTC



A further announcement will be posted when the distribution is complete.