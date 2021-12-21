Блогер Роджерс обвинил противников вакцинации в хайпе на теме COVID-19

Вадим Карасев

Журналист и блогер Александр Роджерс назвал противников вакцинации лицемерами, которые хотят "словить хайп" любой ценой. По его словам, медиаперсоны потеряли свою былую славу и сейчас таким образом хотят к себе привлечь внимание.

"А кто они такие? Они профессиональные вирусологи? У них есть научные работы в этой отрасли? Они могут выступать экспертами в данных вещах? Это (антиваксеры – прим. ред.) какие-то, извините, лицедеи, причем, мягко говоря, не первой свежести, которые не самые популярные", - рассказал он.

По мнению экспертов, высказывания звезд и медийных личностей по коронавирусу ни что иное, как попытка напомнить о своем существовании. Ведь это напрямую отражается на их гонорарах. Ранее музыкальный продюсер Юрий Лоза, зарабатывающий по открытым источникам более 300 тыс. рублей за полчаса концерта, обвинил в алчности врачей, борющихся за жизни пациентов с коронавирусом и спасающих их ежедневно. Артистка Мария Шукшина, пропагандирует отказ от вакцинации, называя это мировым заговором для изменения социального строя. Актер Егор Бероев вообще сравнил коронавирусные ограничения с притеснением евреев.

"Когда вы видели последний фильм с Шукшиной? И тот же Бероев – кто его вообще помнит, кто это такой? По большому счету это люди, которые фактически вышли в тираж и пытаются напомнить о себе и словить хайп любой ценой. При том, что реализовать себя профессионально и сняться в хорошем фильме или в какой-нибудь удачной роли в театре, у них давно уже <…> не получается. <…> Это жуткая, постыдная попытка хайпа любой ценой. Тот же самый Юрий Лоза после "Маленького плота" ничего не написал уже 30 лет, наверное, и при этом пытается быть экспертом по любым вопросам абсолютно. Про плоскую Землю какую-то рассказывает, в общем, ужас полнейший", - отметил Роджерс.

Блогер также добавил, что лживую информации о вакцинации сегодня распространяют также специальные иностранные ботофермы. Они специально разжигают ненависть к вакцинам, заявил Роджерс.

Журналист добавил, что считает всех антипрививочников, отговаривающих от вакцинации против коронавируса, нужно привлекать к уголовной ответственности. По его словам, они распространяют ложную информацию, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

"Есть закон о распространении заведомо ложной информации, которая может повлечь вред здоровью и вплоть до смерти людей. Люди распространяют заведомо ложную информацию, например, говорят о том, что вакцина "Спутник V" якобы не прошла 3-ю стадию. Она прошла ведь еще в сентябре. Когда они врут откровенно, поэтому их, я считаю, надо вообще привлекать к уголовной ответственности", - подчеркнул Роджерс.