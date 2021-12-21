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CEO Bitfury вошел в совет директоров криптоброкера Voyager

CEO Bitfury вошел в совет директоров криптоброкера Voyager


Криптовалютный брокер Voyager Digital включил в совет директоров CEO Bitfury Group и бывшего гендиректора американской биржи Binance.US Брайана Брукса.


https://twitter.com/investvoyager/status/1472940976008216577

С мая 2020 по январь 2021 года Брукс выполнял обязанности финансового контролера при администрации Трампа. Он также был главным юридическим директором Coinbase с 2018 по 2020 год.


В апреле 2021 года Binance.US наняла Брукса на пост CEO, однако уже в июле он покинул компанию, назвав в качестве причин «разные взгляды на стратегическое направление развития».


«Обширный опыт Брукса в качестве руководителя крупных криптокомпаний и лидера важных государственных регуляторных инициатив поможет стимулировать рост цифровых активов и бизнеса Voyager», – заявил председатель Voyager Филип Эйтан.


Напомним, в октябре Voyager Digital привлек $75 млн от венчурной компании Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида. Сделка позволит брокеру расширить программу вознаграждений.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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