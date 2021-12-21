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Чемпионы проведут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию на катках Иркутска

Чемпионы проведут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию на катках Иркутска

Иркутская областная федерация фигурного катания запускает бесплатные мастер-классы чемпионов на открытых катках Иркутска. Об этом рассказала вице-спикер Законодательного cобрания Иркутской области, президент федерации Ольга Носенко. По ее словам, это предновогодний подарок федерации иркутянам.

В прошедшие выходные первое бесплатное занятие для всех желающих прошло на открытом катке на улице Тельмана. Перебежки, вращения, прыжки, шаги и другие изящные и энергичные элементы на льду разучили посетили катка. Дети, а также их родители, с огромным удовольствием выполняли упражнения на льду и слушали ценные советы иркутских чемпионок, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Ольга Носенко:
— Мы будем с удовольствием продолжать и масштабировать наш проект — мастер-классы на открытых катках в разных районах Иркутска. Важнейшая задача — сделать так, чтобы здоровый образ жизни стал частью культуры жителей Приангарья, а фигурное катание — это как раз тот вид спорта, который доступен не только чемпионам, но и всем желающим.

Узнать, где покататься на коньках в Иркутске , можно на карте IRK.ru «Ледовые катки в Иркутске». На странице проекта указано время работы площадок с теплой раздевалкой, контакты.

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По материалам: irk

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