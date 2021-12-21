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Декларации о принципах СНГ исполнилось 30 лет

Декларации о принципах СНГ исполнилось 30 лет

01:17  Автор: Мария Соколова



21 декабря 1991 года в Алма-Ате подписали Декларацию о целях и принципах СНГ. В ней закрепили положение о том, что взаимодействие участников содружества будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты Содружества независимых государств.

13 декабря 1991 года в столице Туркмении Ашхабаде встретились президенты пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В заявлении, принятом по итогам встречи, страны выразили согласие войти в организацию СНГ при условии равноправного участия государств бывшего СССР.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил собраться в Алма-Ате для обсуждения вопросов объединения. На мероприятие приехали главы одиннадцати бывших союзных республик: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

21 декабря эти страны подписали Алма-Атинскую декларацию, в которой излагали цели и принципы СНГ. В частности, в документе записали, что взаимодействие участников организации «будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием».

День 21 декабря в истории


Также декларировали объединённое командование военно-стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием, зафиксировали стремление сторон к достижению статуса безъядерного или нейтрального государства, приверженность к формированию общего экономического пространства.

Сейчас СНГ представляет содружество стран, которые в большей мере сотрудничают по двусторонним договорам. В основном такие соглашения заключены между Россией и бывшими республиками СССР.



#история #СНГ


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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