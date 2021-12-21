Депутат Заксобрания пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов на 77 миллионов рублей

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении группы лиц, в числе которых действующий депутат Законодательного собрания Иркутской области. Трех жительниц Братска обвиняют в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальных сайтах СУ СК России по Иркутской области и областной прокуратуры.

Следствие установило, что в период с 2015 по 2018 годы в бухгалтерском и налоговом учете ООО «ПКК» города Братска отражено приобретение услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах у взаимозависимых и подконтрольных обществу восьми организаций. Фактически услуги по ремонту и содержанию общего имущества указанных многоквартирных жилых домов выполнялись ООО «ПКК» самостоятельно.

Указанная преступная схема работы ООО «ПКК» повлекла уклонение от уплаты НДС в бюджет на сумму около 77 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Иркутской области.

Следователями СК в качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 54 миллионов рублей. Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время оно будет направлено в Падунский районный суд города Братска.

Предположительно, речь идет о депутате Заксобрания Светлане Петрук. На официальном сайте Законодательного собрания указано, что она занимает должность главного инженера ООО «ПКК».

Депутата Заксобрания Иркутской области обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 76 миллионов рублей

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