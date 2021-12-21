Девушка купила роскошное вечернее платье в интернет-магазине, но то что пришло больше походит на костюм Аладдина
Платье продавалось по скидке и на фото выглядело весьма экстравагантно.
Фиолетовый цвет, смелые вырезы и небольшая длина – это и привлекло внимание девушки, которая даже не подозревала о том, что получит в итоге.
Получив посылку и распаковав её, молодая красотка буквально пришла в ярость. Она тут же написала отправителю.
«Сегодня я забрала свой заказ. Объясните мне, что это такое?»
Вечерний наряд был гораздо длиннее, чем на фото, имел другой окрас и не подходил по размеру.
В расстроенных чувствах девушка опубликовала снимки нового приобретения и получила фитбек в виде смешных комментариев.
«Ты в нем похожа на родственницу Аладина»
«Это та цена, которую вы заплатили за экономию на одежде»