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Девушка купила роскошное вечернее платье в интернет-магазине, но то что пришло больше походит на костюм Аладдина

Девушка купила роскошное вечернее платье в интернет-магазине, но то что пришло больше походит на костюм Аладдина

Платье продавалось по скидке и на фото выглядело весьма экстравагантно.

Фиолетовый цвет, смелые вырезы и небольшая длина – это и привлекло внимание девушки, которая даже не подозревала о том, что получит в итоге.


Получив посылку и распаковав её, молодая красотка буквально пришла в ярость. Она тут же написала отправителю.


«Сегодня я забрала свой заказ. Объясните мне, что это такое?»


Вечерний наряд был гораздо длиннее, чем на фото, имел другой окрас и не подходил по размеру.

В расстроенных чувствах девушка опубликовала снимки нового приобретения и получила фитбек в виде смешных комментариев.

«Ты в нем похожа на родственницу Аладина»


«Это та цена, которую вы заплатили за экономию на одежде»

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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