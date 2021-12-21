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До 2024 года в Республике Алтай планируется капитально отремонтировать 21 спортивный зал

До 2024 года в Республике Алтай планируется капитально отремонтировать 21 спортивный зал

До 2024 года в Республике Алтай планируется капитально отремонтировать 21 спортивный зал, сообщает Министерство образования и науки Республики Алтай.

Спортзалы будут отремонтированы в рамках реализации национального проекта «Образование».

В текущем году отремонтировано девять спортивных залов. 

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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