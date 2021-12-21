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Два вертолета Ми-8МТВ-1 для тушения лесных пожаров в Сибири передали «Авиалесоохране»

Два вертолета Ми-8МТВ-1 для тушения лесных пожаров в Сибири передали «Авиалесоохране»

В Казани первые два вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода передали «Авиалесоохране» для борьбы с лесными пожарами на базе центра «Север» в Красноярском крае. Именно оттуда они будут летать в Иркутскую область, Якутию и другие регионы для участия в тушении горящих лесных массивов. Еще четыре вертолета будут переданы во втором квартале 2022 года, заявил глава Минприроды России Александр Козлов, сообщает ТАСС.

Александр Козлов:
— Сегодня мы с вами видим готовые вертолеты, а уже летом — увидим их в работе. Для нас создание лесопожарного центра «Север», где и будут базироваться вертолеты, событие первостепенной важности. Именно с «Севера» наши десантники будут отправляться на тушение лесных пожаров в труднодоступных и удаленных территориях. Вертолеты «Севера» будут летать в небе над Иркутской областью, Якутией, Забайкальем, Бурятией, Красноярским краем, над Байкальской природной территорией.

Глава «Авиалесоохраны» Николай Кривошеев сообщил, что эти вертолеты позволят значительно повысить эффективность борьбы с лесными пожарами в труднодоступных территориях. "Мы много лет мечтали о том, что у «Авиалесоохраны» появятся такие воздушные машины. Символично, что это произошло сейчас, в этом году 90 лет «Авиалесоохране», — рассказал он.

В конце июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщала, что правительство РФ направило на создание лесопожарного центра «Север» в Красноярском крае пять миллиардов рублей. Это средства на закупку техники, набор личного состава, на оснащение необходимым оборудованием парашютистов и десантников-пожарных.

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По материалам: irk

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Два вертолета Ми-8МТВ-1 для тушения лесных пожаров в Сибири передали «Авиалесоохране»
Два вертолета Ми-8МТВ-1 для тушения лесных пожаров в Сибири передали

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