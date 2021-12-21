Елизавета Боярская похвасталась фигурой в купальнике

Актриса Елизавета Боярская празднует день рождения - ей исполнилось тридцать шесть лет. Артистка в сториз в своем блоге в Инстаграме с большим удовольствием поделилась поздравлениями, которые буквально обрушились на нее сегодня. «С днем рождения, сестренка! Люблю тебя!» — поздравил ее брат Сергей Боярский, опубликовав трогательный детский кадр. «Я не раз говорила, что ты удивительная и очень мне близка! Восхищаюсь! Радуюсь! Люблю! Спасибо родителям!» — написала Марина Александрова.Елизавета Боярская с братом Режиссер Григорий Константинопольский поделился кадром, где Боярская предстала в необычном для себя образе блондинки. А один из друзей актрисы поделился кадром с отдыха, где они сфотографировались большой компанией, а Елизавета позирует в купальнике. Многие подписчики восхитились фигурой актрисы и отметили, что она выглядит как девчонка — и это мама двух детей!Елизавета Боярская в купальнике с друзьями Как выяснилось, день рождения Елизаветы начался в полночь на пустой Мойке, где актриса станцевала и спела на только что выпавшем снегу. А снимала ее подруга Кстати, именно в это время именинница начала принимать подарки и поздравления уже в от близких – такая в семье давняя традиция. Актриса поговорила с родителями, получила роскошный букет от мужа — Максима Матвеева, а также приятный сюрприз от сына. Андрей написал трогательный портрет своей мамы. «Ну, понеслась! Первыми поздравили мама с папой, дети и любимый муж, который подарил роскошный букет», — поделилась Боярская в Сети.