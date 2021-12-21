Фил Спенсер показал свой сноуборд в стиле Xbox





Каких только уникальных вещей в этом году ни вышло в стиле Xbox. В том числе, в марте этого года Microsoft совместно с брендом CAPiTA представила уникальные сноуборды, которых было выпущено всего 15 штук. Их нельзя было купить в свободной продаже, некоторое их количество предлагалось на благотворительном аукционе. Похоже, что руководитель Xbox Фил Спенсер смог заполучить один из таких сноубордов.

В Twitter Фил Спенсер выложил запись, где можно видеть такой сноуборд. Фил отмечает, что открыл новый сезон на этом сноуборде от CAPiTA на горнолыжном курорте Вашингтона — Crystal Mountain.

Beginning of another season @CrystalMt @CAPiTAsuperCORP, looking forward to some great turns. pic.twitter.com/9JrAgIEQvZ — Phil Spencer (@XboxP3) December 19, 2021





Ниже можно посмотреть несколько фотографий такого сноуборда:

Отметим, что руководитель Xbox Фил Спенсер неоднократно сообщал, что является любителем сноубординга. В частности, он говорил, что с нетерпением ждет игру Shredders, которая недавно была перенесена на февраль 2022 года.