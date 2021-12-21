Фил Спенсер рассказал про метавселенные в контексте Xbox и Minecraft





Метавселенные и NFT — две главные темы конца 2021 года. Некоторые игровые компании уже предприняли свои попытки зайти на этот рынок, но пока нельзя сказать, чтобы многие из них действительно смогли сделать это успешно.

Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер обсудил с protocol вопрос метавселенной в контексте игрового направления Microsoft. Ранее Спенсер высказывался о перспективах NFT. По словам Спенсера, у Microsoft уже есть некий аналог метавселенной — это игра Minecraft, которая является одной из самых популярных в мире прямо сейчас:

Minecraft — это действительно открытый инструмент творчества, с помощью которого люди могут создавать вещи, делиться ими через нашу рыночную площадку сообщества и продавать их другим членам сообщества.

Фил Спенсер отмечает, что при разговоре о метавселенной компания Microsoft думает о том, что эта метавселенная даст игрокам и авторам:

Мы, вместе с руководителями [Microsoft], проводим много времени, собираясь вместе, обсуждая полученные знания и возможные технические основы. Но для меня более важным является то, почему Microsoft? Мол, почему эта метавселенная привлекает внимание многих людей, почему она лучше для игроков? Почему лучше для авторов?

Спенсер говорит, что видит метавселенную не как еще одну границу бизнеса, которую нужно завоевать, а как возможность избежать уровня заблокированного контроля экосистемы нынешнего поколения Интернета:

Я провожу аналогии с Интернетом. Мы чувствовали, что у нас есть действительно открытая платформа для творчества и потребления. Но, честно говоря, были некоторые компании, которые действительно создали и захватили часть контроля над этой сетью [интернет], к примеру, социальные сети.

По словам руководителя Xbox, «что происходит в Интернете сегодня» уже нельзя воспринять «открытой платформой», которую многие хотели бы видеть. При этом Фил Спенсер, и Microsoft, выступают за полную открытость. Он отмечает, что вопрос метавселенной для Microsoft — это вопрос открытости: