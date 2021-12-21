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Глава Мордовии исполнил новогоднюю мечту участника акции "Елка желаний"

Глава Мордовии исполнил новогоднюю мечту участника акции "Елка желаний"

Глава Республики Мордовия Артём Здунов встретился с участником Всероссийской акции "Елка желаний" - восьмиклассник Дмитрий мечтал посетить Москву и увидеть Красную площадь.

Мальчик проживает с бабушкой и дедушкой в селе Пайгарма Рузаевского района. Старательно учится, увлекается музыкой и рисованием. Он рассказал глава региона, что всегда мечтал увидеть главную площадь страны и под новый год заполнил заявку на сайте "Елки желаний".

"Желания обязательно должны исполняться. На этой неделе все будет организовано. Мы постараемся, чтобы у тебя остались самые лучшие впечатления о Москве. Ты посетишь цирк на Цветном бульваре, Центр космонавтики и авиации, Государственный исторический музей", - сказал Здунов.

Основоположником доброй традиции исполнять желания детей стал Президент России Владимир Путин. По его инициативе с 2018 года в рамках Всероссийского проекта "Мечтай со мной", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", реализуется благотворительная акция "Елка желаний".

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По материалам: uposters.ru

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