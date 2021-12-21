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Григорий Лепс лишился половины своего миллиардного состояния, уверен юрист

Григорий Лепс лишился половины своего миллиардного состояния, уверен юрист
Юрист рассказал, как певец Григорий Лепс так быстро развелся. Адвокат Андрей Алешкин объяснил, как музыкант Григорий Лепс смог так стремительно и быстро развестись со своей женой балериной Анной Шаплыковой. «Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором четко оговорены все материальные моменты: опека над детьми, размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днем: здесь нет предмета спора», сказал Андрей Алешкин.
Григорий Лепс По словам Алешкина, его крайне удивила позиция артиста. Он не стал бороться с женой за имущество. Если бы все обстояло по-другому, то заявление было подано в районный суд, а не мировой. Алешкин уверен, что Лепс отдал жене половину совместно нажитого имущества. Законную половину, как прописано в Семейном кодексе, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что 20 декабря Хамовнический суд Москвы официально оформил развод пары. Сам певец с женой на заседании не присутствовали.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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