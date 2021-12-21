Григорий Лепс рассказал о проблемах с мужским достоинством

Певец Григорий Лепс поделился своими проблемами. Артист начинает приходить в себя после бракоразводного процесса и последующих проблем со здоровьем. Так, накануне он даже впервые выступил на сцене. Выглядел артист похорошевшим: он похудел и даже был бодр. Чтобы показать публике свой задор, Лепс решился на каламбур. Он подкинул микрофон и произнес речь, комментируя свое состояние. По словам певца, с реакцией у него все в порядке, но вот с кое-чем все-таки есть трудности. «С эрекцией уже проблемы», – заключил артист. Затем он спросил у смеющейся публики, не хочет ли кто-нибудь проверить его здоровье. Однако сразу же пошел на попятную, заявив, что пока что он женат. Но все вокруг поняли, что Григорий намекает, что скоре его статус изменится, сообщает «7Дней.ру».Григорий Лепс Напомним, ходят слухи, что решилась на развод именно Анна Шаплыкова, которая узнала про измены певца. На это также намекнула и Анита Цой. Комментируя данную тему, она сказала, что частой причиной разрыва отношений являются любовники и любовницы. Также она отметила, что Григорий – видный мужчина. Несмотря на то, что сейчас Лепс находит в себе силы для шуток, все вокруг понимают, что он тяжело переживает расставание. Так, недавно публика всерьез забеспокоилась о его здоровье, ведь артист даже отменил свои выступления. По словам самого исполнителя, у него случился гипертонический криз. Из-за этого звезде даже пришлось лечь в больницу.