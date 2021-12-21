Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Григорий Лепс рассказал о проблемах с мужским достоинством

Григорий Лепс рассказал о проблемах с мужским достоинством
Певец Григорий Лепс поделился своими проблемами. Артист начинает приходить в себя после бракоразводного процесса и последующих проблем со здоровьем. Так, накануне он даже впервые выступил на сцене. Выглядел артист похорошевшим: он похудел и даже был бодр. Чтобы показать публике свой задор, Лепс решился на каламбур. Он подкинул микрофон и произнес речь, комментируя свое состояние. По словам певца, с реакцией у него все в порядке, но вот с кое-чем все-таки есть трудности. «С эрекцией уже проблемы», – заключил артист. Затем он спросил у смеющейся публики, не хочет ли кто-нибудь проверить его здоровье. Однако сразу же пошел на попятную, заявив, что пока что он женат. Но все вокруг поняли, что Григорий намекает, что скоре его статус изменится, сообщает «7Дней.ру».
Григорий Лепс Напомним, ходят слухи, что решилась на развод именно Анна Шаплыкова, которая узнала про измены певца. На это также намекнула и Анита Цой. Комментируя данную тему, она сказала, что частой причиной разрыва отношений являются любовники и любовницы. Также она отметила, что Григорий – видный мужчина. Несмотря на то, что сейчас Лепс находит в себе силы для шуток, все вокруг понимают, что он тяжело переживает расставание. Так, недавно публика всерьез забеспокоилась о его здоровье, ведь артист даже отменил свои выступления. По словам самого исполнителя, у него случился гипертонический криз. Из-за этого звезде даже пришлось лечь в больницу.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Hot Wheels Unleashed продалась уже тиражом более 1 миллиона копий
Hot Wheels Unleashed продалась уже тиражом более 1 миллиона копий
Похоже, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет эксклюзивом Xbox на 3 месяца
Похоже, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет эксклюзивом
"На первом плане должны оставаться вы сами": интервью с актером Павлом Деревянко
"На первом плане должны оставаться вы сами": интервью с
До 2024 года в Республике Алтай планируется капитально отремонтировать 21 спортивный зал
До 2024 года в Республике Алтай планируется капитально
Правительство России направит в регионы более 24 млрд рублей на строительство школ
Правительство России направит в регионы более 24 млрд рублей на
Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже минус 25
Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже
В Вологодской области в 2022 году продолжит действовать программа «Земский учитель»
В Вологодской области в 2022 году продолжит действовать программа
В Курганском промышленном техникуме открылись новые мастерские
В Курганском промышленном техникуме открылись новые мастерские
Виктория Боня едко ответила Ксении Бородиной на ее оскорбления
Виктория Боня едко ответила Ксении Бородиной на ее оскорбления
Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Ксения Собчак угодила в очередной судебный скандал
Ксения Собчак угодила в очередной судебный скандал
Григорий Лепс рассказал о проблемах с мужским достоинством
Григорий Лепс рассказал о проблемах с мужским достоинством

Топ на сегодня

Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал это бесплатно, потому что понимает каково это
Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со звездами в Петровском пассаже
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в крыше
В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в

Еще по теме

Григорий Лепс не может получить визу в Великобританию
Григорий Лепс после развода попал в больницу
Григорий Лепс жутко исхудал, чем напугал фанатов
Григорий Лепс, вероятно, скоро в пятый раз станет папой