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Григорий Лепс заявил, что всегда был свободным мужчиной

Григорий Лепс заявил, что всегда был свободным мужчиной
Певец Григория Лепс высказался после развода. На днях артист расторг брак с супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил около 20 лет. Несмотря на проблемы в личной жизни, Григорий Лепс продолжает работать. После разрыва с супругой Григорий Викторович намерен с головой уйти в работу и тем самым отвлечься от мрачных мыслей. Так, Новый год Лепс проведет на сцене. «Статус «свободен» у меня был всегда — и в семейном положении, и без семейного положения. Я артист! А артист свободен сам по себе. Сначала отмечу праздник с семьей, поздравлю их. А потом поеду на работу. После у меня будет небольшой перерыв, снова поеду домой, к семье», — поделился планами 59-летний исполнитель.
Григорий Лепс Публике же остается только догадываться — что стало причиной разрыва столь крепкой некогда пары. «Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе», — комментировала Оксана Германова, адвокат экс-супруги певца. После новости о распаде семьи Лепса стали возникать слухи о его нестабильном эмоциональном состоянии. Как оказалось, у артиста было плохое самочувствие из-за загруженного графика. «Вопросов к моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами тоже. Такое бывает… Иногда человек срывается физически. Слишком много работы, напряжения и всего того, что я делал, чтобы быть на плаву. Это не так просто. Мне уже не 20», — отмечал Григорий Викторович, которому понадобилось лечь в больницу ради обследования, сообщает «КП».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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