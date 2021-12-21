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Hot Wheels Unleashed продалась уже тиражом более 1 миллиона копий

Hot Wheels Unleashed продалась уже тиражом более 1 миллиона копий


Игра Hot Wheels Unleashed, которая вышла 30 сентября 2021 года, уже успела разойтись тиражом более 1 миллиона копий (учитываются продажи на физических носителях и в цифровом варианте). Об этом в новом пресс-релизе сообщает издательство Milestone. Создатели проекта отмечают, что игра Hot Wheels Unleashed, по стартовым продажам, показывает лучшие результаты в их истории.

Создатели проекта отмечают, что в 2022 году у них есть планы по выпуску нового контента для Hot Wheels Unleashed. На данный момент информация о новом контенте не раскрывается.

Напомним, что игра Hot Wheels Unleashed доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Сейчас, в рамках новогодней распродажи игр в Microsoft Store, проект можно приобрести со скидкой.

HOT WHEELS UNLEASHED™

Коллекционируйте лучшие машины из вселенной Hot Wheels™, стройте потрясающие трассы и участвуйте в захватывающих дух гонках.
Перейти в Microsoft Store

Hot Wheels Unleashed — это аркадные гонки под брендом Hot Wheels, где игрокам предлагается не только соревноваться на заранее созданных разработчиками трассах, но и создавать свои собственные треки.


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По материалам: newxboxone

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