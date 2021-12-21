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Художники по костюмам продолжения сериала "Секс в большом городе" рассказали, как искали наряды для героинь

Художники по костюмам продолжения сериала "Секс в большом городе" рассказали, как искали наряды для героинь

Художники по костюмам продолжения сериала "Секс в большом городе" (ребут получил название "И просто так" — And Just Like That...) Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго дали интервью сайту Fashion Week Daily, в котором рассказали о выборе нарядов для главных героинь и некоторых неизвестных деталях работы над образами.

С премьеры первых серий прошло больше недели, а перезапуск культового шоу нулевых остается одной из самых обсуждаемых тем. Конечно, масла в огонь подлил и скандал с актером Крисом Нотом, которого уже несколько женщин обвинили в насилии. Но поклонников сериала занимают не только сюжетные повороты по обе стороны камеры, но и то, чем всегда славился сериал, — модные образы главных героинь. И вот их любопытство оказалось удовлетворено.

Так, выяснилось, что на похоронах Мистера Бига Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер появляется в винтажном платье из личного архива Дэнни Сантьяго.

Мы отсмотрели по крайней мере два полных рейла черных платьев. У нас были вещи от самых разных дизайнеров, от всех брендов. Столько всего было на примерках! Это черное платье было из моего собственного архива. На примерках мы постоянно возвращались к нему. Каким бы великолепным оно ни было, оно было таким простым и удовлетворяло всем нашим требованиям. Это платье Lily Reuben 50-х или начала 60-х годов,

— рассказал Сантьяго.


Кадр из сериала "И просто так"

Художники по костюмам также признались, что отказались от современных моделей, чтобы не создалось впечатления, будто Кэрри хотела приодеться во что-то непременно актуальное и модное. Кстати, из-за того, что сценарий сериала держался в секрете, им приходилось пользоваться кодовыми словами для описания сцен.

Например, сцену похорон называли "черным событием", а сцену с Мистером Бигом и Кэрри в душе (когда он умирает) — "вода работает". Длинное платье Carolina Herrera, в котором должна была быть Кэрри в этой сцене изначально, забраковали — наряд закрывал туфли, а должно было быть видно, как они теряют свой цвет под водой.


Сара Джессика Паркер в сериале "И просто так"

Попали на съемки и несколько архивных вещей из оригинального сериала, например, брошка Кэрри в виде цветка или пояс Roger Vivier — эти вещи хранились в личном архиве Сары Джессики Паркер.


Роджерс и Сантьяго также рассказали, что при работе над шоу активно пользовались инстаграмом, чтобы найти новых дизайнеров или небольшие мастерские, которые занимаются нишевыми вещами. Например, шелковые вещи с авторскими принтами для новой героини, которую играет Николь Ари Паркер, нашли у небольшой берлинской марки.

Молли Роджерс также дала краткую характеристику стилю каждой главной героини шоу.

Кэрри любит заявлять о себе. Шарлотта — городской романтик. А Миранда — непринужденный профессионал,

— описала она героинь.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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