Игра Ikai, ранее анонсированная для Playstation, может выйти на Xbox





В июне этого года была анонсирована игра Ikai для игровых приставок Playstation 4, Playstation 5, Switch и для PC. Разработкой занимается студия Endflame, а за издательство проекта отвечает команда PM Studios. Игра Ikai представляет собой психологический хоррор от первого лица, вдохновленный японским фольклором. Изначально релиз проекта должен был состояться в октябре 2021 года, но после его перенесли на 2022 год, пока без точной даты.

Похоже, что Ikai может выйти и на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Игра в агентстве ESRB получила рейтинг, в том числе, для приставок Xbox. Пока официально проект для приставок Xbox One и Xbox Series X | S анонсирован не был.

(Leaked) Ikai also rated for the Xbox One and Xbox Series X|S by ESRB 👀



Source:https://t.co/ihtEWffH9b pic.twitter.com/Yy6fLkmhdS — Idle Sloth (@IdleSloth84) December 20, 2021



Ниже можно посмотреть трейлер с анонсом игры Ikai. Играть в проекте предстоит за жрицу Наоку, которая сталкивается с демонами и злыми духами. Разработчики отмечают, что это классический психологический хоррор, который будет создавать у игрока «ощущение беспомощности».

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