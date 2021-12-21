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Игра Ikai, ранее анонсированная для Playstation, может выйти на Xbox

Игра Ikai, ранее анонсированная для Playstation, может выйти на Xbox


В июне этого года была анонсирована игра Ikai для игровых приставок Playstation 4, Playstation 5, Switch и для PC. Разработкой занимается студия Endflame, а за издательство проекта отвечает команда PM Studios. Игра Ikai представляет собой психологический хоррор от первого лица, вдохновленный японским фольклором. Изначально релиз проекта должен был состояться в октябре 2021 года, но после его перенесли на 2022 год, пока без точной даты.

Похоже, что Ikai может выйти и на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Игра в агентстве ESRB получила рейтинг, в том числе, для приставок Xbox. Пока официально проект для приставок Xbox One и Xbox Series X | S анонсирован не был.


Ниже можно посмотреть трейлер с анонсом игры Ikai. Играть в проекте предстоит за жрицу Наоку, которая сталкивается с демонами и злыми духами. Разработчики отмечают, что это классический психологический хоррор, который будет создавать у игрока «ощущение беспомощности».


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По материалам: newxboxone

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