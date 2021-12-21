Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег

Продюсер Иосиф Пригожин доказал, что ему не слабо. Знаменитость ликует, что выиграл спор на миллион рублей. Некоторое время назад продюсер весил больше 100 килограммов и никак не мог найти мотивацию для того, чтобы избавиться от ненужных килограммов. Лишний вес «прилип» после тяжелой болезни, которую врачи лечили с помощью гормональной терапии. Пригожин и сам чувствовал, что ему некомфортно в новом весе, и получал замечания от жены — Валерии, самой известной зожницы в шоу-бизнесе. Не так давно продюсер поспорил со своим другом на крупную сумму, что сбросит к Новому году 20 килограммов. Ради того, чтобы не проиграть деньги Пригожин сел на строгую диету. Любящая жена поддерживала Иосифа и следила за тем, чтобы он не срывался.Иосиф Пригожин «Он на верном пути, он уже худыш», — хвалит Валерия супруга. Певица говорит, что муж часто советовался с ней по поводу своего рациона. В интервью «Пятому каналу» артистка рассказала, что старается ограничивать себя в лакомствах, чтобы не искушать любимого. «Иногда приходит: «Что мне сейчас съесть?» Говорю: «Давай сейчас съедим вот это, вот это». Я стараюсь его не соблазнять», — говорит Валерия. Выигрыш Пригожин сможет потратить на романтическое путешествие в Индию, о котором давно мечтает Валерия. Правда, сейчас в условиях пандемии пробраться в эту страну не так-то просто. Пока что любимым курортом супругов остается Дубай, куда они приезжают отдыхать со своей долгожданной внучкой.