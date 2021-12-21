Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Сегодня, 13:25
Продюсер Иосиф Пригожин доказал, что ему не слабо. Знаменитость ликует, что выиграл спор на миллион рублей. Некоторое время назад продюсер весил больше 100 килограммов и никак не мог найти мотивацию для того, чтобы избавиться от ненужных килограммов. Лишний вес «прилип» после тяжелой болезни, которую врачи лечили с помощью гормональной терапии. Пригожин и сам чувствовал, что ему некомфортно в новом весе, и получал замечания от жены — Валерии, самой известной зожницы в шоу-бизнесе. Не так давно продюсер поспорил со своим другом на крупную сумму, что сбросит к Новому году 20 килограммов. Ради того, чтобы не проиграть деньги Пригожин сел на строгую диету. Любящая жена поддерживала Иосифа и следила за тем, чтобы он не срывался.
Иосиф Пригожин «Он на верном пути, он уже худыш», — хвалит Валерия супруга. Певица говорит, что муж часто советовался с ней по поводу своего рациона. В интервью «Пятому каналу» артистка рассказала, что старается ограничивать себя в лакомствах, чтобы не искушать любимого. «Иногда приходит: «Что мне сейчас съесть?» Говорю: «Давай сейчас съедим вот это, вот это». Я стараюсь его не соблазнять», — говорит Валерия. Выигрыш Пригожин сможет потратить на романтическое путешествие в Индию, о котором давно мечтает Валерия. Правда, сейчас в условиях пандемии пробраться в эту страну не так-то просто. Пока что любимым курортом супругов остается Дубай, куда они приезжают отдыхать со своей долгожданной внучкой.
По материалам: z-aya