Иркутская область получит 2,3 миллиарда из федерального бюджета на дороги

В ближайшие два года регионы получат 100 миллиардов рублей на финансирование дорожной деятельности. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, в 2022 году в Иркутскую область поступит 1 147 542 600 рублей. Аналогичная сумма - в 2023 году. Деньги можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства получат 84 субъекта.

«Будут приведены в нормативное состояние около трех тысяч километров автомобильных дорог, реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря.