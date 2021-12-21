Иркутская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности бензина

Иркутская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности бензина марки АИ-92. В Приангарье на чистую среднюю в регионе зарплату можно купить 962 литра бензина марки АИ-92 в месяц. В октябре стоимость топлива достигла 47,58 рублей за литр. За десять месяцев 2021 года цена бензина выросла на 10,2%. Исследование провело РИА Новости.

В первую пятерку по доступности бензина вошли Ямало-Ненецкий округ (2084 литра), Москва (2038 литров), Чукотский (1865 литров) и Ненецкий (1656 литров) автономные округа, Магаданская область (1614 литров). Замыкает список из 85 регионов страны Чеченская Республика - 540 литров АИ-92 на среднемесячную зарплату.

В целом по России цены на бензин марки АИ-92 за 10 месяцев 2021 года выросли на 6,9%. Средние цены на бензин за этот период поднялись во всех регионах, за исключением Чукотского автономного округа. Наиболее существенно, более чем на 10%, цены на бензин марки АИ-92 выросли в Туве, Чечне, Республике Алтай, Сахалинской области, Дагестане, Забайкальском крае, Иркутской области и в Крыму.

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах составляет от 43,81 рублей за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области до 60 рублей за литр в Чукотском автономном округе. Самая высокая цена на бензин по-прежнему в дальневосточных регионах. Это объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями.

При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне. Бензин марки АИ-92 в октябре 2021 года стоил больше 55 рублей за литр в пяти регионах, во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина и почти все они входят в первую десятку по доступности бензина, за исключением Якутии, которая занимает 11 место.

Эксперты РИА Новости полагают, что рост цен на автомобильный бензин в текущем году будет сопоставим с инфляцией и составит 8-9%. При этом в ряде регионов цены могут вырасти более существенно.