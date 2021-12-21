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«IT-куб» Братска проводит конкурс чат-ботов, посвященный озеру Байкал

«IT-куб» Братска проводит конкурс чат-ботов, посвященный озеру Байкал

Центр цифрового образования детей «IT-куб» города Братска проводит среди школьников региона конкурс чат-ботов, посвященный озеру Байкал, сообщает пресс-служба Министерства образования Иркутской области.

До 26 декабря на конкурс принимаются тематические чат-боты, самостоятельно разработанные учащимися в возрасте от 12 до 17 лет.

Участникам конкурса предстоит собрать сведения о Байкале и спроектировать чат-боты таким образом, чтобы они находили ответы на заданные вопросы.

«Это особенно актуально в наше время, когда человечество активно передает всю рутинную работу в «руки» роботов. Во всех сферах есть однотипные вопросы и действия – зачем тратить ресурсы живых людей на одни и те же манипуляции, если это можно автоматизировать? Наш «IT-куб» как центр цифрового образования призван развивать компетенции школьников в сфере IT-технологий, формировать информационную грамотность и креативное мышление», – сказала руководитель центра «IT-куб» г. Братска Светлана Зыкова.

Участвуя в конкурсе, ребята смогут воспользоваться возможностями по формированию и применению функционала чат-бота в интернет-мессенджерах, использовать практические инструменты и методы разработки функционала создаваемого ресурса.

«IT-куб» был создан в 2020 году на базе Братского политехнического колледжа в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
 

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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